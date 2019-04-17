Дебаты. Фанатов Зеленского и Порошенко хотят развести по секторам

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В штабе Петра Порошенко объяснили необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам НСК Олимпийский мерами безопасности. Об этом сегодня на брифинге сказал спикер штаба Олег Медведев.

"По нашему мнению, рассадка должна быть, очевидно, в различных секторах стадиона. Мы понимаем, если есть напряженная атмосфера во время футбольных матчей, несложно спрогнозировать, что такое большое количество людей, а очевидно, что на дебаты придут активные сторонники обоих кандидатов, которые очень за них переживают. И конечно, вопрос безопасности является ключевым", - сказал Медведев.

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В штабе также считают, что в фанзоне не должно быть "смешанной толпы" (очевидно, имеются в виду сторонники Порошенко и Зеленского, - ред.). "Вообще, мы считаем, что наполнять людьми фан-зону – это создавать дополнительные риски", - сказал Медведев.

Вместе с тем он отметил, что это уже функция не штабов, а Нацполиции и Нацгвардии.

"Мы ожидаем включения в процесс Национальной гвардии и Национальной полиции", - сказал Медведев.

Сегодня утром Владимир Зеленский обвинил своего оппонента в "попытке разделить людей", уточнив, что команда президента якобы предлагает установить две сцены на стадионе для того, чтобы каждый кандидат выступал на собственной площадке. Он также отметил, команда Порошенко выступает против установки фан-зоны на поле стадиона.

"Опять хотят разделить людей. Они против свободного доступа людей. А для нас - это главное условие", - подчеркнул Зеленский.