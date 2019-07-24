Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа анонсировали "курс молодого депутата"

В Слуге народа анонсировали "курс молодого депутата" - Фото
Съезд партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.07.2019, 14:22

Президентская партия проведет серию учебных программ для своих депутатов. Первый интенсив будет длиться неделю

В партии Слуга народа анонсировали проведение серии тренингов для избранных от их политической силы депутатов. Об этом Слуга народа сообщили в Facebook.

В партии стремятся к тому, чтобы в результате учебного курса их депутаты:

1. получили необходимый уровень знаний про современное состояние, проблемы и перспективы разных отраслей экономики и социальной жизни страны;

2. получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений;

3. научились строить политические стратегии изменений, создавать законопроекты;

4. усвоили принципы и техники обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

В Слуге народа ожидают, что по результатам первого интенсива партия начнет работать как "сыгранная команда" и буквально с первого дня работы нового созыва Рады предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ожидают их избиратели и весь украинский народ.  

Первый интенсивный курс Слуга народа организует совместно с Киевской школой экономики. 

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Раду. Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життяБатькивщина Юлии ТимошенкоЕвропейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука. 

Напишите нам
Слуга народа выборы депутаты интенсивные курсы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 