В Слуге народа анонсировали "курс молодого депутата"

Съезд партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Слуга народа анонсировали проведение серии тренингов для избранных от их политической силы депутатов. Об этом Слуга народа сообщили в Facebook.

В партии стремятся к тому, чтобы в результате учебного курса их депутаты:

1. получили необходимый уровень знаний про современное состояние, проблемы и перспективы разных отраслей экономики и социальной жизни страны;

2. получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений;

3. научились строить политические стратегии изменений, создавать законопроекты;

4. усвоили принципы и техники обсуждений законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

В Слуге народа ожидают, что по результатам первого интенсива партия начнет работать как "сыгранная команда" и буквально с первого дня работы нового созыва Рады предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ожидают их избиратели и весь украинский народ.

Первый интенсивный курс Слуга народа организует совместно с Киевской школой экономики.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Раду. Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.