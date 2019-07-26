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В Слуге народа будут требовать пересчет в восьми округах: список

В Слуге народа будут требовать пересчет в восьми округах: список - Фото
Съезд партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 11:06

В президентской партии заявляют, что столкнулись с проблемами в ряде мажоритарных округов

В партии Слуга народа будут требовать пересчет голосов в восьми одномандатных избирательных округах. Об этом президентская партия заявила в Facebook, 25 июля.

Слуга народа заявляют, что за время выборов они столкнулись с "огромной кучей разных инцидентов в разных округах", которые привели к задержкам оглашения результатов выборов:

Кривой рог, 37 округ. "Заведено два криминальных дела из-за фальсификаций, поэтому завтра суд должен принять решение про признание действий ОИК незаконными. Мы хотим пересчета голосов, потому что разница между кандидатами колоссальная - аж 800 голосов";

Житомирская область, 64 округ. "Формально ЦИК установила проигрыш одного нашего кандидата с разницей в 550 голосов. Из-за фальсификаций в округе мы подали в суд, чтобы в ОИК приняли решение про пересчет голосов";

Закарпатская область, 69 округ. "Зафиксировано множество нарушений. ОИК не хочет принимать согласие с постановлением про пересчет голосов на всех 133 участках";

Луганская область, 106 округ. "Мы подали в суд про неправомерность решения ОИК о пересчете голосов, но его отменили. После решения суда часть членов комиссии исчезли и подтвердить пересчет тяжело";

Львовская область, 119 округ. "По всем нашим жалобам ОИК планировало принять решение о пересчете голосов, но его отменили. Мы настаиваем на пересчете, потому что по нашим собственным подсчетам мы выигрываем 300 голосов";

Черкасская область, 198 округ. "Идет суд по поводу пересчета голосов";

Черниговская область, 206 округ. "ОИК не может досчитать голоса, а по данным сайта ЦИК у нас преимущество на более, чем 6000 голосов". 207 округ. "ОИК затягивает подсчет и уже не раз меняли отдельных членов комиссии и даже весь состав комиссии". 

"Мы добьемся всех пересчетов, потому что прозрачность должна стать на пьедестал", - подытожили в Слуге народа.

26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. С историческим для Украины результатом победила Слуга народа. 

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Слуга народа выборы цик фальсификации
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