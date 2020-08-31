В Слуге народа назвали планы Рады на осень: бюджет, децентрализация, закон о референдуме
Среди предложений, которые Верховная Рада рассмотрит на осенней сессии – реформы парламента, индустриальные парки и локализация производства
Завтра начнется четвертая сессия Верховной Рады IX созыва, в партии Слуга народа планируют рассмотреть на ней бюджет, закон о референдуме и реформы. Об этом пресс-служба партии сообщила в Facebook.
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Среди вопросов, которыми планируют с 1 сентября заняться нардепы, в Слуге народа назвали:
- госбюджет на 2021 год;
- законопроекты о государственных символах;
- законодательство о народовластии, в том числе - законопроект о всеукраинском референдуме;
- завершение реформы децентрализации (включая законы об укрупнении районов);
- законодательство об индустриальных парках и локализации производства;
- законодательство о "Дія City", - в партии говорят, что это "виртуальная экономическая зона", которая привлечет IT-бизнес в Украину;
- экономическая безопасность и оборона государства;
- продолжение реформы парламента.
- 18 июня законопроект о всеукраинском референдуме был принят в первом чтении.
- 21 июля в первом чтении Рада приняла законопроект о локализации производства.
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