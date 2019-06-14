В Слуге народа сказали, влиял ли Зеленский на формирование списка

Президент Владимир Зеленский и глава АП Андрей Богдан не влияли на формирование списка партии Слуга народа. Об этом заявил глава штаба, седьмой номер в списке партии Слуга народа Александр Корниенко в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, влиял ли Зеленский на формирование списка, Корниенко сказал: "Президент не может влиять на партию. Это ведь тоже нарушение".

По его словам, Зеленский не рекомендовал людей в список. "Он рекомендовал идеи. "Давайте возьмем экспертов, давайте возьмем людей с западным образованием, чтобы они понимали, что делать, если попадут в исполнительную власть". Далее мы спускались уже на уровень персоналий, и там это уже варилось", - объяснил Корниеко.

Относительно возможного влияния на список президентской партии Богдана Корниенко сказал: "Нет, это же отдельная ветвь власти. У них есть свои задачи, в АП они все сейчас очень загружены, и у них хватает своей работы".

Корниенко уточнил, что говорил с Зеленским и Богданом о принципах подбора людей.

Отвечая на вопрос, сколько стоило попасть в список Слуги народа, Корниенко сказал: "Ноль. Я ничего не платил и не знаю, кто платил. У нас со списками и округами очень простая позиция: те, кто давал (деньги), придите и скажите об этом, и скажите, кому вы давали. Желательно с зафиксированным фактом хотя бы видео или аудио. Тогда мы будем предметно говорить и все выяснять".

13 июня партия Слуга народа показала вторую сотню избирательного списка на досрочные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля.