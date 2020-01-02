В СН хотят, чтобы декретный отпуск можно было делить между семьей

Галина Третьякова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Законопроект, который позволит разделять декретный отпуск между членами семьи, готовят в Верховной Раде. Об этом рассказала депутат из фракции Слуга народа, глава комитета по социальной политике Галина Третьякова в интервью Интерфакс-Украина.

По ее словам, предполагается, что отпуск по уходу за ребенком можно будет делить между родителями, бабушками и дедушками.

Третьякова объяснила необходимость реформы тем, что мать ребенка могла сохранить профессиональные навыки. "Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск", - рассказала она.