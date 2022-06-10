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В Совбез ООН избрали пятерых новых членов

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 03:47
В Совбез ООН избрали пятерых новых членов - Фото
Фото: UN Photo / Loey Felipe

В Генеральной ассамблее ООН состоялись выборы пяти новых непостоянных членов Совбеза ООН. С 1 января ими станут Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония, сообщается на сайте ООН.

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Они заменят Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию.

Совет безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов – Китай, Франция, Россия, США и Великобритания – и десяти непостоянных. Их выбирают на два года, ежегодно сменяются по пять стран.

Новая пятерка избрана на период 2023-2024 годов. В 2022-2023 годах членами Совбеза ООН также являются Албания, Габон, Гана, Бразилия и ОАЭ.

  • Совет безопасности должен нести главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Это единственный орган ООН, чьи решения носят обязательный характер для всех членов организации.
  • Украина четырежды была непостоянным членом Совбеза – дважды как УССР в 1948-1949 и 1984-1985 годах и дважды как независимое государство в 2000-2001 годах и 2016-2017 годах.
Андрей Водяный
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совбез оон
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