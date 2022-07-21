В списках 7 пакета санкций ЕС против РФ Безруков, Машков, Собянин, Сбербанк и Юнармия
Евросоюз опубликовал санкционные списки из седьмого пакета санкций против России. В них вошли 57 физических лиц и организаций. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
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В частности, под санкции попали депутат нелегитимной Госдумы Адам Делимханов, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов, первый замминистра юстиции РФ Олег Плохой, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Яшин, заместитель директора Росгвардии Игорь Ильяш, первый замдиректора ФСБ Сергей Королев, глава мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург), первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ по военно-политической работе Александр Максимцев, соучредитель и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.
Также под санкции попали украинские коллаборанты Евгений Балицкий, Константин Иващенко, Александр Кобец, Владимир Рогов и др.
Кроме того, ЕС ввел санкции против Сбербанка, фонда "Русский мир", Россотрудничества, мотоклуба "Ночные волки", движения "Юнармия".
- 21 июля Совет Европейского Союза принял новые санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину.
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