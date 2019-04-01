Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 17:28

В списках были Гиви, Моторола и Янукович-младший - КИУ объяснился

В списках были Гиви, Моторола и Янукович-младший - КИУ объяснился - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Госреестр избирателей не может получить официальную информацию о смерти этих людей, говорят в КИУ

Реклама
Реклама

Уничтоженные главари боевиков Михаил Толстых (по прозвищу Гиви) и Арсен Павлов (Моторола), а также умеришй сын экс-президента Януковича - Виктор, были в списках избирателей на выборах президента. Это произошло потому, что представителям госреестра не удается получить официальную информацию о смерти этих людей. Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель во время презентации предварительного отчета о ходе выборов президента, передает Укринформ.

"Специфика государственного реестра в том, что действительно в списках избирателей присутствуют покойные Гиви, Моторола и Янукович-младший. Государственный реестр избирателей не может получить официальную информацию о смерти этих лиц. Поэтому они формально присутствуют. Формально присутствуют и люди, которые умерли за несколько дней до голосования, - это жизнь и так случается. Поэтому избиратели могли обнаружить "мертвые души", - отметил Кошель.

Реклама

Он подчеркнул, что это явление не системное, оно распространено в небольших масштабах.

Читайте также: Страна побеждающего Зеленского

По состоянию на 17:15 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала более 87% протоколов на выборах президента, которые состоялись в Украине 31 марта. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получает 30,30%, Петр Порошенко - 16,02%, Юлия Тимошенко - 13,32%, Юрий Бойко - 11,52%, Анатолий Гриценко - 7,02%.

Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы-2019, КИУ, госреестр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 