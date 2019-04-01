В списках были Гиви, Моторола и Янукович-младший - КИУ объяснился

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уничтоженные главари боевиков Михаил Толстых (по прозвищу Гиви) и Арсен Павлов (Моторола), а также умеришй сын экс-президента Януковича - Виктор, были в списках избирателей на выборах президента. Это произошло потому, что представителям госреестра не удается получить официальную информацию о смерти этих людей. Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель во время презентации предварительного отчета о ходе выборов президента, передает Укринформ.

"Специфика государственного реестра в том, что действительно в списках избирателей присутствуют покойные Гиви, Моторола и Янукович-младший. Государственный реестр избирателей не может получить официальную информацию о смерти этих лиц. Поэтому они формально присутствуют. Формально присутствуют и люди, которые умерли за несколько дней до голосования, - это жизнь и так случается. Поэтому избиратели могли обнаружить "мертвые души", - отметил Кошель.

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Он подчеркнул, что это явление не системное, оно распространено в небольших масштабах.

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По состоянию на 17:15 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала более 87% протоколов на выборах президента, которые состоялись в Украине 31 марта. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получает 30,30%, Петр Порошенко - 16,02%, Юлия Тимошенко - 13,32%, Юрий Бойко - 11,52%, Анатолий Гриценко - 7,02%.

Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.