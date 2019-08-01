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В США опубликован отчет "лоббистов Зеленского" - СМИ

В США опубликован отчет "лоббистов Зеленского" - СМИ - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.08.2019, 22:09

Лоббисты Зеленского в США, которых якобы не было, отчитались о расходах на повышение его имиджа

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года. Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно документам, представленным в министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $ 60,000 и возмещение расходов $ 9,371.80.

Отмечается, что услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Зеленского категорически отрицала существование такого контракта.

Как оказалось, контракт все-таки существовал. Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и "Владимир Зеленский - Слуга народа, при посредничестве Маркуса Коэна". Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж. Цель соглашения: поднять "имидж" Владимира Зеленского - Слуги народа.

Пункт 3, соглашения гласит: Маркус Коэн имеет законные полномочия действовать от имени Владимира Зеленского - Слуги Народа.

21 мая 2019-го контракт официально был закрыт.

Вот список консультантов, которые были вовлечены в этот контракт:

Исполнительный вице-президент компании Signal Group Consulting Джон Проктер, в ответ на запрос украинской службы Голоса Америки, отметил, что работа компании на Зеленского и партию Слуга народа уже завершена, а информация о ней приведена в отчете поданном в Минюст США.

В пункте 11 этого отчета говорится: "Signal Group Consulting, LLC предоставила услуги от имени иностранного клиента Владимир Зеленский - Слуга народа, через Маркуса Коэна. Деятельность включала - организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственных отношений".

Судя по описанию услуг, отмечает Голос Америки, Вашингтон посещала делегация представителей Зеленского. Ни ее состав, ни даты визита прямо не указаны. По данным источников Радио Свобода в предвыборном штабе кандидата, компания Signal Group организовывала встречи для главы штаба и лидера партии Слуга народа Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины.

В приложении к отчету подробно описываются все, что делала Signal Group, для Зеленского. Начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом, мозговыми центрами и тому подобное. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече. С некоторыми, как конкресвумен Марси Каптур, контактировали много раз, в частности, для предоставления дополнительной информации о визите Зеленского и представителей его партии.

Сообщается, что судя по активностям, украинская делегация прибыла в Вашингтон 16 апреля или днем ​​ранее. Signal Group отчитывается о проведенных встречах: Институт Катона, Государственный департамент, CSIS, Центр Карнеги, офис конгресмена Брэндона Бойла, бывший сенатор Норм Колман, Совет по национальной безопасности.

Сообщается о "встрече/экскурсии" в Белом Доме 17-го апреля.

Также Signal Group контактировала с медиа организациями CNN и Washington Post, но сообщений об интервью нет.

Интересно также приложение о расходах, которые понесли американские лоббисты обслуживая контракт с Зеленским. В том числе 16 апреля они отчитываются об ужине в одном из вашингтонских ресторанов на сумму $1,912.90 и расходах на такси и лимузин. Последней строкой консультанты включили расходы на чашечку кофе в гостинице Sofitel на $7,60.

В общем, за организацию двухдневного визита украинской делегации в Вашингтон и консультативные услуги в апреле - мае 2019 года, Signal Group получила от Маркуса Коэна оплату за свою работу плюс возмещение расходов на общую сумму $69,371.80.

То, что иностранные политики нанимают консультантов для лучшей навигации вашингтонскими коридорами - обычное и законное дело. Но без ответа остаются вопросы происхождения денег и категорическое отрицание команды Зеленского факта работы с лоббистами в США.

Голос Америки пишет, что обратился в Офис президента с просьбой уточнить свое заявление. В Офисе президента от комментариев отказались.

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Слуга народа лоббист Владимир Зеленский лобби
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