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11.01.2019, 07:22

В США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа − NYT

В США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа − NYT - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

Федеральные прокуроры США считают, что некоторые украинские политики могли позиционировать себя как посредников для нормализации отношений с Москвой

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Присутствие некоторых украинских политиков и бизнесменов на инаугурации президента США Дональда Трампа вызвало интерес спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, на инаугурацию Трампа, состоявшуюся 20 января 2017 года, прибыли "десятки украинских политических деятелей и бизнесменов". 

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Федеральные прокуроры опросили свидетелей, чтобы узнать, какие образом украинцы получили доступ к инаугурационным мероприятиям, с кем они встречались в США и что они обсуждали.

Прокуроры полагают, что ряд украинцев представляли планы, совпадавшие с интересами Москвы - включая отмену санкций против РФ.

Издание уточняет, что речь, в частности, идет о пророссийском депутате Сергее Кивалове, который у себя в Facebook тогда сообщил, что "это была честь" присутствовать на инаугурации.

12 мая 2018 года следователи команды спецпрокурора Роберта Мюллеракурирующего расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, взялись за изучение пожертвований на инаугурацию президента США.

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Теги: Роберт Мюллер, инаугурация Трампа, дональд трамп, сергей кивалов
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