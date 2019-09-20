В США советуют Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским

Стивен Пайфер (фото - LIGA.net)

Украинский президент Владимир Зеленский не должен идти ни на какие компромиссы с олигархом Игорем Коломойским, бывшим деловым партнером по шоу-бизнесу, который пытается вернуть себе национализированный ПриватБанк. Об этом заявил в Twitter экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

По его словам, в первые месяцы на посту Зеленский создал внушительный политический капитал как внутри страны, так "и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ".

"Ему нужно быть осторожным с Коломойским (к примеру, никаких "компромиссов" по ПриватБанку), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - пишет бывший топ-дипломат, ныне эксперт аналитического центра Brookings Institution.

Кроме того, Пайфер дал совет Зеленскому, как вести переговоры на встрече с президентом США Дональдом Трампом: "Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани".

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