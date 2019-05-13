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13.05.2019, 18:28

В Тернополе суд вынес приговор террористке ЛНР

В Тернополе суд вынес приговор террористке ЛНР - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Злоумышленница отвечала за связь, документацию боевиков и их материальное обеспечение

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В Тернополе суд приговорил участницу террористической организации ЛНР к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница города Брянка Луганской области присоединилась к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года.

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"Находясь в составе так называемого "15-го батальона территориальной обороны народной милиции ЛНР "Брянка – СССР" злоумышленница отвечала за связь, документацию боевиков и их материальное обеспечение", - говорится в сообщении.

Тернопольский горрайонный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК. Наказание - лишение свободы сроком на восемь лет.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленницы и приведения судебного решения в исполнение. Приговор вступил в законную силу.

В Окружной админсуд Киева поступили два иска против министра социальной политики Украины Андрея Ревы относительно его высказывания о жителях временно оккупированных территорий Донбасса. 

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Теги: суд, Донбасс, боевик, терроризм, лнр
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