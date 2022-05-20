В Тернополе задержали подозреваемого в жульничестве с военным снаряжением – видео

В Тернопольской области полиция разоблачила мошенничество с фиктивной продажей через интернет военного снаряжения, сообщает сайт Нацполиции.

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Подозреваемый (полиция сообщает, что это 32-летний житель Львовской области) на видео рассказывает, что размещал в соцсетях и мессенджерах объявления о продаже военной формы, бронежилетов, шлемов, медицинских аптечек, и после получения предоплаты просто блокировал покупателей.

Полиция сообщает, что расследование выявило более 30 потерпевших, а ориентировочная сумма убытков составляет полмиллиона гривен.

Полиция продолжает досудебное расследование, подозреваемому вменяется статья о мошенничестве.

19 мая появились сообщения, что волонтеры обвинили сеть Эпицентр в торговле гуманитарной помощью для армии, в том числе бронежилетами. Сеть заявила, что сняла с продажи продукцию компании "Группа Венето" в связи ее с возможной причастностью к хищению гуманитарной помощи.

Сергей Бережной

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