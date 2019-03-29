В ЦИК напомнили о "дне тишины" и призвали к ответственности

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В субботу, 30 марта, в Украине - "день тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещения рекламных материалов кандидатов в президенты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Какие бы разные вы (кандидаты, - ред.) ни были, но ведение избирательной кампании должно проходить законно. Это первый показатель честной политики и надежного будущего страны. И если вы хотите порядка в стране, начните с повестки в своих избирательных кампаниях" – сказано в сообщении.

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В ЦИК отметили, что сейчас все чаще распространяется информация о возможных нарушениях и фальсификациях на выборах.

"Пора уменьшить напряжение и понять, что ЦИК - это организация, которая больше всего заинтересована в проведении справедливых выборов. Мы будем стоять на защите каждого голоса и решительно пресекать любые манипуляции и провокации", - считают в ЦИК.

Там также заверили, что вмешательства в работу ЦИК не будет.

"Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу", - отметили в комиссии.

Лидером электоральных симпатий за несколько дней до 31 марта остается комик Владимир Зеленский, а за второе место идет конкурентная борьба между действующим главой государства Петром Порошенко и лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко. Таковы результаты исследования группы Рейтинг за 22-27 марта.