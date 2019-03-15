В ЦИК отреагировали на срыв тендера по закупке архивных боксов

Евгений Радченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центризбирком предложил окружным комиссиям самостоятельно закупить архивные боксы, в которых будет перевозиться документация. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замглавы ЦИК Евгений Радченко, комментируя срыв тендера по закупке архивных боксов.

По словам Радченко, значение архивных боксов для избирательного процесса преувеличено, и продемонстрировал журналистам, как он выглядит.

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Фото: скриншот видео

"Это приблизительно такая коробка, картонная. В нее будут складываться документы участковых избирательных комиссий после подсчета голосов, после перевозки бюллетеней до окружных избирательных комиссий", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что архивные боксы не являются урнами для голосования, куда избиратели будут опускать бюллетени. Также в них не будут перевозить бюллетени от участковых до окружных избиркомов во время подсчета голосов.

"Эти коробки предназначены только для того, чтобы сложить такие вещи как предварительные списки избирателей, протоколы участковых избиркомов - не подсчета голосов, а протоколы заседаний, протокольных решений, а потом передать с участковой на окружную эту документацию, после чего окружные передадут их в архив", - рассказал он.

Поскольку тендер на закупку архивных боксов не состоялся, ЦИК обратилась к письмом ко всем окружным избиркомам, в котором предложила закупить коробки за счет выделенных на окружкомы средств: по две коробки на маленький и средний участок и по три коробки на крупный участок. "Поэтому ничего страшного, я подчеркиваю, не произошло", - подытожил он.

15 марта сообщалось, что ЦИК создала специальные избирательные участки в зоне проведения ООС, на которых в день выборов президента смогут проголосовать 47 тысяч военнослужащих.