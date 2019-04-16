В ЦИК ответили, сколько бюллетеней испортили украинцы на выборах

Глава ЦИК Татьяна Слипачук и директор полиграфкомбината Юрий Онищенко (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

224 тысячи 600 бюллетеней, по результатам первого тура президентских выборов, признаны недействительными. Об этом глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила в интервью Укринформу.

"Если порча бюллетеня - это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликовано в этом избирательном бюллетене, то ни выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали ну очень неуместные вещи, даже резали бюллетени, ели их", - сказала глава ЦИК.

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Она отметила, что накануне голосования 21 апреля будет призывать избирателей "не высказывать порчей бюллетеня свое мнение".

Как сообщал 112 Украина, в Сумах один из избирателей пытался съесть бюллетень. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"В городе Сумы был такой досадный факт - членами участковой избирательной комиссии были зафиксированы попытки съесть бюллетень одним из избирателей. Это его право, за это он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", - сказал тогда Князев.