В ЦИК рассказали, как будут голосовать военные на выборах

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия создала специальные избирательные участки в зоне проведения ООС, на которых в день выборов президента смогут проголосовать 47 тысяч военнослужащих. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал член ЦИК Михаил Вербенский.

По его словам, вчера ЦИК по представлению Минобороны от 6 марта приняла постановление, которым создала специальные избирательные участки в исключительных случаях. Речь идет об участках в зоне проведения ООС для голосования военнослужащих, задействованных в операции.

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Предусмотрено создание 80 таких участков, из них 46 - малые участки, 30 - средние, четыре - большие.

Вербенский отметил, что ориентировочно на этих участках должны проголосовать 47 тысяч военнослужащих. "Необходимость принятия такого постановления обусловлена тем, что эти военнослужащие не могут оставлять свои части и позиции, не могут отойти, чтобы проголосовать на обычных избирательных участках", - подчеркнул он.

Как уточняется на сайте ЦИК, на территории Донецкой области создано 65 участков, на территории Луганской - 14, еще одну - во Львовской области.

10 марта командующий операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что военным, которые несут службу на передовых позициях в Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования выборах президента 31 марта.