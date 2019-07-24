В ЦИК сказали, почему задержка с окончательным подсчетом голосов

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окончательные результаты внеочередных парламентских выборов пока не объявлены, потому что в нескольких округах подсчет голосов еще не завершен. Центральная избирательная комиссия сделает все возможное, чтобы огласить результаты голосования в 15-дневный срок. Об этом сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает ZN.ua.

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненных протоколов, например, по сравнению с президентскими выборами намного меньше", - сообщил Радченко.

Он добавил, что действия некоторых окружных комиссий обжалуются в судах, и ЦИК ожидает их решений. В частности, речь идет об округе №50 в Донецкой области.

Кроме того, продолжается подсчет голосов в округах №207 и №210 (Черниговская область).

"Разница между кандидатами очень мала, их сторонники очень тщательно следят за каждым голосом и бюллетенем, поэтому такие серьезные задержки", - объяснил замглавы ЦИК.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,70% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,18%. В Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За життя, Батькивщина, Европейская солидарность, Голос.