В Украине на сумму более 1 млрд грн арестованы права и имущество экс-депутата Госдумы РФ
На сумму более 1 млрд грн в Украине арестованы корпоративные права и имущество 25 объектов недвижимости предприятий, владельцем которых является россиянин, бывший депутат нелегитимной Государственной думы РФ. Об этом, не называя имени, сообщил Офис генерального прокурора.
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По данным прокуроров, эти предприятия являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона в стране.
Следствие выяснило, что в 2019-2021 годах руководство предприятий уклонилось от уплаты налогов на общую сумму свыше 132 млн грн, и легализовало имущество в особо крупных размерах.
Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности.
- В апреле 2022 года сообщалось, что Украина готовится национализировать 26 млрд грн активов, выведенных с рынка банков РФ.
- В мае Украина начала национализировать российские активы, первые – ПИБ и Сбербанк.
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