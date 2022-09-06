UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине на сумму более 1 млрд грн арестованы права и имущество экс-депутата Госдумы РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 11:51
В Украине на сумму более 1 млрд грн арестованы права и имущество экс-депутата Госдумы РФ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На сумму более 1 млрд грн в Украине арестованы корпоративные права и имущество 25 объектов недвижимости предприятий, владельцем которых является россиянин, бывший депутат нелегитимной Государственной думы РФ. Об этом, не называя имени, сообщил Офис генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным прокуроров, эти предприятия являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона в стране.

Следствие выяснило, что в 2019-2021 годах руководство предприятий уклонилось от уплаты налогов на общую сумму свыше 132 млн грн, и легализовало имущество в особо крупных размерах.

Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности.

Читайте мнение: Налоговая реформа 10-10-10: почему идея Офиса президента – прямая дорога к дефолту Украины 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
корпоративные права война налоги промышленность арест национализация имущество госдума рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 