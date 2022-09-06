В Украине на сумму более 1 млрд грн арестованы права и имущество экс-депутата Госдумы РФ

На сумму более 1 млрд грн в Украине арестованы корпоративные права и имущество 25 объектов недвижимости предприятий, владельцем которых является россиянин, бывший депутат нелегитимной Государственной думы РФ. Об этом, не называя имени, сообщил Офис генерального прокурора.

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По данным прокуроров, эти предприятия являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона в стране.

Следствие выяснило, что в 2019-2021 годах руководство предприятий уклонилось от уплаты налогов на общую сумму свыше 132 млн грн, и легализовало имущество в особо крупных размерах.

Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности.

В апреле 2022 года сообщалось, что Украина готовится национализировать 26 млрд грн активов, выведенных с рынка банков РФ.

В мае Украина начала национализировать российские активы, первые – ПИБ и Сбербанк.

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Євген Пилипенко

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