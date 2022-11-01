В Украине не будут рассматривать заявления россиян по иммиграции, пока идет война
Государственная миграционная служба Украины прекращает прием и рассмотрение заявлений граждан РФ об оформлении разрешения на иммиграцию, пока в стране действует военное положение. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Сегодня, 1 ноября, Кабмин принял соответствующее постановление, в котором предусмотрено, что на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения миграционная служба не будет рассматривать заявления россиян об оформлении разрешения на иммиграцию, оформлении и обмене видов на жительство, поданных до вступления в силу данного постановления. Также гражданам РФ будут отказывать в принятии новых заявлений.
Предусматривается ряд исключений:
- для состоящих в браке с гражданином/гражданкой Украины;
- для членов семьи граждан Украины (детей, родителей, дедушек, бабушек, братьев, сестер, внуков);
- для лиц, служащих в ВСУ в течение трех и более лет;
- для лиц, которые законно прибыли в Украину для трудоустройства.
Россияне, прибывшие в Украину для трудоустройства или для воссоединения семьи, должны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления обратиться в ГМС за обменом вида на временное проживание, если срок обращения за обменом наступил в период с 24 февраля до дня вступления в силу этого постановления.
- 17 июня Кабмин принял решение об отмене безвиза с РФ.
- С 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. Кабинет министров решил прекратить ее действие в ответ на агрессию РФ против Украины.
Комментарии