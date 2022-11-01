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В Украине не будут рассматривать заявления россиян по иммиграции, пока идет война

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 22:07
В Украине не будут рассматривать заявления россиян по иммиграции, пока идет война - Фото
Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)

Государственная миграционная служба Украины прекращает прием и рассмотрение заявлений граждан РФ об оформлении разрешения на иммиграцию, пока в стране действует военное положение. Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

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Сегодня, 1 ноября, Кабмин принял соответствующее постановление, в котором предусмотрено, что на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения миграционная служба не будет рассматривать заявления россиян об оформлении разрешения на иммиграцию, оформлении и обмене видов на жительство, поданных до вступления в силу данного постановления. Также гражданам РФ будут отказывать в принятии новых заявлений.

Предусматривается ряд исключений:

- для состоящих в браке с гражданином/гражданкой Украины;

- для членов семьи граждан Украины (детей, родителей, дедушек, бабушек, братьев, сестер, внуков);

- для лиц, служащих в ВСУ в течение трех и более лет;

- для лиц, которые законно прибыли в Украину для трудоустройства.

Россияне, прибывшие в Украину для трудоустройства или для воссоединения семьи, должны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления обратиться в ГМС за обменом вида на временное проживание, если срок обращения за обменом наступил в период с 24 февраля до дня вступления в силу этого постановления.

Оксана Житнюк
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иммиграция миграционная служба гражданин РФ военное положение гмс
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