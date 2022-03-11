В Украине нет и не может быть биологического оружия – Пентагон

США не помогают Украине биологическим оружием и нет никаких свидетельств, что Украина использует биологическое оружие. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Пентагона.

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В разъяснении указано, что в Киеве работают пять биологических исследовательских лабораторий, работа которых сосредоточена на диагностике, терапии, лечении, профилактике и вакцинах, а не на использовании в военных целях.

Американское оборонное ведомство утверждает, что "ни в Украине, ни где-либо еще в мире нет лабораторий Министерства обороны США по разработке биологического оружия".

Пентагон также напомнил, что Конвенция о биологическом оружии запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление запасов и применение биологического и токсичного оружия, который США, Украина и Россия подписали в 1972 году и ратифицировали в 1975 году.

11 марта президент Владимир Зеленский записал обращение, в котором заявил, что Россия получит жесточайший санкционный ответ, если применит в Украине оружие массового поражения.

Сергей Бережной

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