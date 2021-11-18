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В Украине планировали убить министра агрополитики Лещенко – МВД

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 17:42
В Украине планировали убить министра агрополитики Лещенко – МВД - Фото
Роман Лещенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине планировали убить главу Минагро Романа Лещенко. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По словам Монастырского, покушение готовилось на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Полиция задержала подозреваемых в планировании покушения и убийства Лещенко.

По словам министра, были два заказчика – гражданин США (основной) и гражданка Украины, а исполнитель – гражданка Украины.

По словам министра, заказчик заказал сначала одно похищение и убийство. "Выполнение" этого заказа и "доказательства" имитировали правоохранители. После этого заказчик захотел "выбить" якобы существующие долги у Лещенко – он хотел, чтобы Лещенко нанесли телесные повреждения и "не возражал", если его убьют.

Монастырский показал материалы оперативной видеосъемки.

Информацию о подготовке покушения правоохранители получили несколько месяцев назад – полиция работала под контролем Офиса генпрокурора.

Все подозреваемые задержаны, им сообщено о подозрении по четырем статьям.

Новость дополняется

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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