В Украине планировали убить министра агрополитики Лещенко – МВД

В Украине планировали убить главу Минагро Романа Лещенко. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Монастырского, покушение готовилось на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Полиция задержала подозреваемых в планировании покушения и убийства Лещенко.

По словам министра, были два заказчика – гражданин США (основной) и гражданка Украины, а исполнитель – гражданка Украины.

По словам министра, заказчик заказал сначала одно похищение и убийство. "Выполнение" этого заказа и "доказательства" имитировали правоохранители. После этого заказчик захотел "выбить" якобы существующие долги у Лещенко – он хотел, чтобы Лещенко нанесли телесные повреждения и "не возражал", если его убьют.

Монастырский показал материалы оперативной видеосъемки.

Информацию о подготовке покушения правоохранители получили несколько месяцев назад – полиция работала под контролем Офиса генпрокурора.

Все подозреваемые задержаны, им сообщено о подозрении по четырем статьям.

Новость дополняется

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.