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В Украине планировали убить министра. Монастырский проведет брифинг

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 16:52
В Украине планировали убить министра. Монастырский проведет брифинг - Фото
Денис Монастырский (Фото: МВД Украины/Facebook)

В Украине планировали убить одного из министров правительства. Об этом говорится в Facebook Министерства внутренних дел.

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В МВД анонсировали брифинг Дениса Монастырского по поводу задержания полицией подозреваемых в планировании покушения и убийства одного из министров Кабмина.

Брифинг должен состоятся сегодня в 17:30.

В МВД не уточнили, на какого министра планировалось покушение и когда задержали подозреваемых.

В Украине планировали убить министра. Монастырский проведет брифинг
Наталия Медведева
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убийство покушение Денис Монастырский
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