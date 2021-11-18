В Украине планировали убить министра. Монастырский проведет брифинг
18.11.2021, 16:52
Денис Монастырский (Фото: МВД Украины/Facebook)
В Украине планировали убить одного из министров правительства. Об этом говорится в Facebook Министерства внутренних дел.
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В МВД анонсировали брифинг Дениса Монастырского по поводу задержания полицией подозреваемых в планировании покушения и убийства одного из министров Кабмина.
Брифинг должен состоятся сегодня в 17:30.
В МВД не уточнили, на какого министра планировалось покушение и когда задержали подозреваемых.
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