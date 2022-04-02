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В Украине полностью уничтожены 16 батальонных тактических групп РФ – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 12:35
В Украине полностью уничтожены 16 батальонных тактических групп РФ – сводка Генштаба - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 12:00 2 апреля от Генерального штаба ВСУ.

По имеющейся информации, враг ставит задачу окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Враг также будет пытаться удержать отдельные рубежи на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах государственной границы Украины с Беларусью и РФ, чтобы сковывать действия наших войск.

На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию Беларуси. Оккупанты минируют оставленные позиции, пути выдвижения, объекты транспортной инфраструктуры и нетранспортабельную технику.

На Северском направлении враг оставляет отдельные подразделения для блокирования Чернигова. Основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для вывода в РФ.

С Броварского направления на территорию Курской области РФ была выведена часть подразделений из состава второй общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к движению в сторону границы.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и пытается наступать на Изюмском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка и пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.

В Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории Украины привлечено до 75 батальонных тактических групп, на восстановлении боеспособности находятся до 34 БТГр, полностью уничтожены 16 БТГр (информация уточняется).

Сергей Бережной
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Генштаб ВСУ
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