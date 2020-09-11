В Украине создадут "акт Сенцова" по образцу "акта Магнитского" – МИД
В МИД пояснили, что это будет процедура наложения санкций на иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека
В Украине планируется создать "акт Сенцова" по образцу американского "акта Магнитского". Об этом сообщил посол по особым поручениям, спецпредставитель МИД по санкционной политике Алексей Макеев в материале для Зеркала недели.
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По его словам, "акт Сенцова" будет представлять собой процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.
В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" - документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в России в целом.
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