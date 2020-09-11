В Украине создадут "акт Сенцова" по образцу "акта Магнитского" – МИД

В МИД пояснили, что это будет процедура наложения санкций на иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека

В Украине планируется создать "акт Сенцова" по образцу американского "акта Магнитского". Об этом сообщил посол по особым поручениям, спецпредставитель МИД по санкционной политике Алексей Макеев в материале для Зеркала недели.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, "акт Сенцова" будет представлять собой процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" - документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в России в целом.

СПРАВКА. 10 мая 2014 года в Симферополе российская ФСБ задержала Олега Сенцова по обвинению в подготовке терактов. После этого он был похищен из Крыма российскими спецслужбами и этапирован в СИЗО тюрьмы Лефортово. Адвокат режиссера сообщал, что к его подзащитному применялись пытки, чтобы выбить из него показания. Украина неоднократно обращалась к России с требованием освободить украинцев, задержанных по сфабрикованному делу, однако безрезультатно. В феврале 2016 года политзаключенного этапировали на север России для отбывания наказания. 7 сентября 2019 года Сенцов был возвращен в рамках обмена между Украиной и РФ.

Читайте также: Истории спецслужб. Виолончель в крови: за что Путин убил Магнитского

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.