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07.02.2019, 17:03

В Украине создадут реестр ветеранов войны

В Украине создадут реестр ветеранов войны - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

За формирование и наполнение реестра будет отвечать министерство по делам ветеранов

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В Украине создадут реестр ветеранов войны. За изменения в закон №9508 о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты по поводу Единого реестра ветеранов войны в целом проголосовали 237 депутатов. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Как пояснил, представляя документ, глава парламентского комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков, пока нет систематизированной базы данных о ветеранах. Порядок создания, ведения и доступа к реестру будет определять Кабмин. За формирование и наполнение реестра будет отвечать министерство по делам ветеранов.

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Министерство по делам ветеранов было создано в ноябре 2018 года, его возглавила Ирина Фриз. Она сообщила, что полноценно министерство сможет заработать примерно с июня 2019-го, но работа над проектами, такими как создание Единого государственного реестра и онлайн-кабинетов ветеранов, начнется и будет продолжаться уже сейчас.

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Теги: ветераны, единый госреестр, верховная рада
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