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В Украине планируют втрое уменьшить количество районов

В Украине планируют втрое уменьшить количество районов - Фото
Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.06.2020, 12:24

Кабинет министров собирается в три раза сократить количество районов страны: сейчас их 490

Правительство поддержало новый проект районирования областей Украины. Решение об этом приняли на внеочередном заседании Кабмина.

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По реформе планируется втрое сократить количество районов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что нынешние районы образованы еще в первой половине прошлого века и "уже не соответствуют современным стандартам". По его словам, сокращение необходимо, "чтобы власть работала более эффективно и не дублировала никаких функций".

"Сейчас существует на карте 490 районов. Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Сейчас есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает более 180 000 человек. Есть большие перекосы в субвенциях, дотациях, способности этих районов", - сказал Шмыгаль.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, "предлагается создать в Украине 129 районов. Из них десять – в АР Крым, семь – на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и ликвидировать существующие 490 районов".

В постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

  • АР Крым - 10 районов,
  • Винницкая область - 5 районов,
  • Волынская область - 4 района
  • Днепропетровская область - 6 районов
  • Донецкая область - 8 районов
  • Житомирская - 4 района
  • Закарпатская область - 5 районов
  • Запорожская область - 5 районов
  • Ивано-Франковская область - 5 районов
  • Киевская область - 6 районов
  • Кировоградская область - 4 района
  • Луганская - 8 районов
  • Львовская область - 7 районов
  • Николаевская - 4 района
  • Одесская - 6 районов
  • Полтавская - 4 района
  • Ровенская область - 4 района
  • Сумская область - 5 районов
  • Тернопольская область - 3 района
  • Харьковская область - 7 районов
  • Херсонская область - 3 района
  • Хмельницкая область - 5 районов
  • Черкасская область - 4 района
  • Черновицкая область - 3 района
  • Черниговская область - 4 района.

По формированию объединенных территориальных громад принято следующее решение:

  • В Полтавской области предусматривается формирование 61 территориальной общины,
  • В Волынской области - 54 т.о.,
  • В Днепропетровской области - 86 т.о.,
  • В Сумской области - 51 т.о.,
  • В Николаевской области - 52 т.о.,
  • В Кировоградской области - 49 т.о.,
  • В Черкасской области - 67 т.о.,
  • В Ивано-Франковской области - 62 т.о.,
  • В Ровенской области - 64 т.о.,
  • В Винницкой области - 63 т.о.,
  • В Закарпатской области - 64 т.о.,
  • В Киевской области - 69 т.о.,
  • В Черниговской области - 57 т.о.,
  • В Харьковской области - 56 т.о.,
  • В Луганской области - 37 т.о.,
  • В Одесской области - 91 т.о.,
  • В Черновицкой области - 52 т.о.,
  • В Запорожской области - 67 т.о.,
  • В Херсонской области - 49 т.о.,
  • В Тернопольской области - 55 т.о.,
  • В Хмельницкой области - 60 т.о.,
  • В Донецкой области - 66 т.о.,
  • В Житомирской области - 65 т.о.

Постановление планируют доработать в однодневный срок и опубликовать. Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

Читайте также: Децентрализация удалась. Главное - правильно ее завершить

Наталия Софиенко
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децентрализация кабмин сокращение районы
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