В Украине запустили сайт для сбора доказательств преступлений РФ. Что и как фиксировать

Офис генерального прокурора запустил сайт warcrimes.gov.ua – главную платформу сбора доказательств преступлений России. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, на этой платформе будут объединены усилия правоохранителей, экспертов, представителей общественных и международных организаций, журналистов и всех, кто хочет помочь и фиксирует зверские убийства мирных граждан и другие преступления РФ на территории Украины.

Для того чтобы собранная информация впоследствии смогла быть использована Офисом генпрокурора в Международном уголовном суде в Гааге и в украинских судах, а также во время потенциальных специальных международных трибуналов, ее необходимо квалифицированно собрать и оформить согласно международно признанным стандартам.

На сайте платформы есть пошаговая инструкция для тех, кто передает указания на преступления РФ. Надо:

оставить информацию о себе (она под надежной защитой);

описать нарушения, указав точное место и все подробности (пострадавших, повреждения и т.п.);

скачать фото- или видеодоказательства.

Примеры военных преступлений, которые следует фиксировать:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

обломки снарядов в черте города;

факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;

расположение и использование военной техники в жилых кварталах города; ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;

насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования;

насилие в отношении духовенства, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т.п.);

использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медучреждений;

факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;

использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;

захват имущества, ограбление оккупационными силами;

отказ или лишение доступа к медицинской помощи.

Напомним, Гаагский трибунал собирает доказательства военных преступлений РФ в Украине: как помочь.

Юрий Смирнов

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