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В Украине запустили сайт для сбора доказательств преступлений РФ. Что и как фиксировать

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 10:47
В Украине запустили сайт для сбора доказательств преступлений РФ. Что и как фиксировать - Фото
Фото - ГСЧС

Офис генерального прокурора запустил сайт warcrimes.gov.ua – главную платформу сбора доказательств преступлений России. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, на этой платформе будут объединены усилия правоохранителей, экспертов, представителей общественных и международных организаций, журналистов и всех, кто хочет помочь и фиксирует зверские убийства мирных граждан и другие преступления РФ на территории Украины.

Для того чтобы собранная информация впоследствии смогла быть использована Офисом генпрокурора в Международном уголовном суде в Гааге и в украинских судах, а также во время потенциальных специальных международных трибуналов, ее необходимо квалифицированно собрать и оформить согласно международно признанным стандартам.

На сайте платформы есть пошаговая инструкция для тех, кто передает указания на преступления РФ. Надо:

  • оставить информацию о себе (она под надежной защитой);
  • описать нарушения, указав точное место и все подробности (пострадавших, повреждения и т.п.);
  • скачать фото- или видеодоказательства.

Примеры военных преступлений, которые следует фиксировать:

  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • обломки снарядов в черте города;
  • факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;
  • расположение и использование военной техники в жилых кварталах города; ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;
  • насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования;
  • насилие в отношении духовенства, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т.п.);
  • использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медучреждений;
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;
  • захват имущества, ограбление оккупационными силами;
  • отказ или лишение доступа к медицинской помощи.

Напомним, Гаагский трибунал собирает доказательства военных преступлений РФ в Украине: как помочь.

Юрий Смирнов
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Гаагский трибунал война России против Украины доказательства Ирина Венедиктова
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