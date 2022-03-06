В Украине запустили сайт для сбора доказательств преступлений РФ. Что и как фиксировать
Офис генерального прокурора запустил сайт warcrimes.gov.ua – главную платформу сбора доказательств преступлений России. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, на этой платформе будут объединены усилия правоохранителей, экспертов, представителей общественных и международных организаций, журналистов и всех, кто хочет помочь и фиксирует зверские убийства мирных граждан и другие преступления РФ на территории Украины.
Для того чтобы собранная информация впоследствии смогла быть использована Офисом генпрокурора в Международном уголовном суде в Гааге и в украинских судах, а также во время потенциальных специальных международных трибуналов, ее необходимо квалифицированно собрать и оформить согласно международно признанным стандартам.
На сайте платформы есть пошаговая инструкция для тех, кто передает указания на преступления РФ. Надо:
- оставить информацию о себе (она под надежной защитой);
- описать нарушения, указав точное место и все подробности (пострадавших, повреждения и т.п.);
- скачать фото- или видеодоказательства.
Примеры военных преступлений, которые следует фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- обломки снарядов в черте города;
- факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом;
- расположение и использование военной техники в жилых кварталах города; ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города;
- насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования;
- насилие в отношении духовенства, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т.п.);
- использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медучреждений;
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских;
- захват имущества, ограбление оккупационными силами;
- отказ или лишение доступа к медицинской помощи.
Напомним, Гаагский трибунал собирает доказательства военных преступлений РФ в Украине: как помочь.
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