В Украину едет оружие. Зеленский поговорил с Макроном

В Украину едет оружие от антироссийской коалиции. Об этом заявил в Twitter президент Владимир Зеленский после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" – написал он.

Марк Сировой

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