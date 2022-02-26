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В Украину едет оружие. Зеленский поговорил с Макроном

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 09:10
В Украину едет оружие. Зеленский поговорил с Макроном - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Украину едет оружие от антироссийской коалиции. Об этом заявил в Twitter президент Владимир Зеленский после беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" – написал он.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война оружие эмманюэль макрон
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