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В Украину из Франции прибыл пятый вертолет Н225: фото

В Украину из Франции прибыл пятый вертолет Н225: фото - Фото
Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД
24.12.2019, 16:30

В течение 2020 года планируется поставка в Украину еще десяти вертолетов

В Украину сегодня из Франции прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проведения необходимых процедур вертолет передадут в распоряжение Нацгвардии.

Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД

"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в  пресс-службе.

Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Нацгвардии совместно с французским специалистом.

В течение 2020 года планируется поставка в Украину еще десяти вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло пять вертолетов. Три уже передали ГСЧС, еще два - для Нацгвардии.

  • 5 ноября глава МВД Арсен Аваков заявил, что Airbus планирует отрыть представительство в Украине.
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фото мвд арсен аваков Airbus Helicopters вертолет Н225
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