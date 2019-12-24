В Украину из Франции прибыл пятый вертолет Н225: фото

Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД

В Украину сегодня из Франции прибыл пятый вертолет Н225 от Airbus Helicopters для системы авиабезопасности МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После проведения необходимых процедур вертолет передадут в распоряжение Нацгвардии.

Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД

"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Госпогранслужбы", - отметили в пресс-службе.

Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД

Вертолет Н225 совершил перелет по маршруту: Мариньян (Франция) - Линз (Австрия) - Сибул (Румыния) - Брашов (Румыния) - Киев (Жуляны). Пилотирование выполняли украинские пилоты из Нацгвардии совместно с французским специалистом.

В течение 2020 года планируется поставка в Украину еще десяти вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыло пять вертолетов. Три уже передали ГСЧС, еще два - для Нацгвардии.