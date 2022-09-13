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В Верховной Раде новый нардеп от Голоса – ЦИК подтвердила мандат

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 19:05
В Верховной Раде новый нардеп от Голоса – ЦИК подтвердила мандат - Фото
Алексей Сивирин (Фото - Facebook Oleksii Sivirin)

Центральная избирательная комиссия сообщила, что признала избранным народным депутатом Алексея Сивирина.

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ЦИК получила определение Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Рустема Умерова. Умеров написал заявление о сложении депутатских полномочий после того, как 7 сентября 2022 г. парламент назначил его председателем Фонда госимущества Украины.

ЦИК сообщает, что мандат Умерова переходит к Алексею Сивирину, который был следующим в избирательном списке Голоса на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Избирком признал Сивирина избранным народным депутатом Украины.

СПРАВКА. Алексей Сивирин в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии "Голос" (№21 в списке).

Финансист. Старший бизнес-аналитик ООО "МакКинзи и Компания Украина".

Работал трейдером и бизнес-аналитиком в международных компаниях Филип Морис Украина, Кофко Агри Ресорсиз Украина, МакКинзи и Компания Украина.

Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "финансы и кредит".

(По данным Чесно)

  • 3 августа ЦИК признала избранными народными депутатами Артема Михайлюка и Александра Васюка из списка партии "Слуга народа".
Сергій Бережний
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верховная рада голос цик Рустем Умеров Алексей Сивирин
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