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В Верховную Раду внесен законопроект о подготовке бомбоубежищ

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 17:57
В Верховную Раду внесен законопроект о подготовке бомбоубежищ - Фото
Бомбоубежище (Фото - Денис Марченко)

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором сформулированы новые требования к объектам гражданской обороны, в том числе в новостройках.   

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Законопроект №7398, как сообщает "Голос Украины", "позволит обеспечить строительство сети укрытий для защиты населения".

Один из авторов законопроекта сказал газете, что, как показала война, в Украине недостаточно надежных укрытий, во многих из них нет эвакуационных выходов, доступа к системам водоснабжения и водоотвода, они не приспособлены для хранения продуктов и не обеспечивают защиту населения в случае применения оружия массового поражения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Россия игнорирует международно признанные правила и обычаи ведения войны, и это существенно повышает риск применения ею против Украины оружия массового поражения – химического, биологического или даже ядерного.

При этом возможности существующей в Украине системы гражданской обороны крайне ограничены. Большинство нынешних укрытий не могут полностью защитить от рисков, вызванных боевыми действиями, особенно учитывая "варварский характер войны", которую ведет Россия.

Законопроект предусматривает развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках, требования к ним, а также оговаривает порядок их сертификации. 

  • 22 мая заместитель мэра Киева Петр Оленич сообщил, что в столице провели интернет в 815 убежищ.
Сергей Бережной
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