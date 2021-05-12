В ВСУ передали бронемашины Oncilla – их создали на основе украинских Дозоров: фото
12.05.2021, 18:33
Фото - defence-ua.com
Вооруженные Силы Украины получили партию из девяти боевых бронированных машин Oncilla 4Х4. Об этом пишет defence-ua.com.
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Сообщается, что машина прошла соответствующие сертификационные испытания в Государственном научно-исследовательском институте Министерства внутренних дел – она показала свои преимущества над украинскими бронеавтомобилями Дозор.
Oncilla разработана на базе конструкторской документации Дозора – ее усовершенствовали, она получила другое оборудование, узлы и агрегаты.
"Машина, которую доводили украинские инженеры в польском городе Миста, получила современные европейские технологии и спроектирована в соответствии со стандартами НАТО", – отмечает источник.
СПРАВКА. Oncilla — модернизированный вариант Дозор-Б, изготовленный в Харькове и проданный в Польшу в 2013 году, с 2013 года выпускается по лицензии польской компанией Mista. Модифицирован для обеспечения соответствия стандартам НАТО по баллистической и противоминной защите до уровня 3 STANAG 4569.
- В 2019 году стало известно, что Дозор-Б уже более трех лет не поступал в подразделения ВСУ – с момента создания в армию передали только десяток таких машин, хотя военное командование обещало сотни. Тогда Минобороны начало закупать польские аналоги Oncilla.
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