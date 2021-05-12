UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ВСУ передали бронемашины Oncilla – их создали на основе украинских Дозоров: фото

12.05.2021, 18:33
В ВСУ передали бронемашины Oncilla – их создали на основе украинских Дозоров: фото - Фото
Фото - defence-ua.com

Вооруженные Силы Украины получили партию из девяти боевых бронированных машин Oncilla 4Х4. Об этом пишет defence-ua.com

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что машина прошла соответствующие сертификационные испытания в Государственном научно-исследовательском институте Министерства внутренних дел – она показала свои преимущества над украинскими бронеавтомобилями Дозор. 

Oncilla разработана на базе конструкторской документации Дозора – ее усовершенствовали, она получила другое оборудование, узлы и агрегаты.

"Машина, которую доводили украинские инженеры в польском городе Миста, получила современные европейские технологии и спроектирована в соответствии со стандартами НАТО", – отмечает источник.

СПРАВКА. Oncilla — модернизированный вариант Дозор-Б, изготовленный в Харькове и проданный в Польшу в 2013 году, с 2013 года выпускается по лицензии польской компанией Mista. Модифицирован для обеспечения соответствия стандартам НАТО по баллистической и противоминной защите до уровня 3 STANAG 4569.
  • В 2019 году стало известно, что Дозор-Б уже более трех лет не поступал в подразделения ВСУ – с момента создания в армию передали только десяток таких машин, хотя военное командование обещало сотни. Тогда Минобороны начало закупать польские аналоги Oncilla
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ дозор oncilla
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 