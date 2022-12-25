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В Yasno заявили, что украинцы будут с электричеством на Рождество. Иногда могут отключать

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 10:49
В Yasno заявили, что украинцы будут с электричеством на Рождество. Иногда могут отключать - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

В энергетической компании-поставщике Yasno заявили, что украинцы будут с электричеством на Рождество. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко.

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По его словам, украинцы должны быть сегодня с электричеством. 

Он отметил, что иногда свет могут отключать, но энергии сегодня "будет достаточно". 

Читайте также: Дефицит электроэнергии уменьшился. Помог запущенный энергоблок АЭС — Укрэнерго

Дмитро Гриниченко
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война Сергей Коваленко YASNO критическая инфраструктура отключения света
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