В Yasno заявили, что украинцы будут с электричеством на Рождество. Иногда могут отключать

В энергетической компании-поставщике Yasno заявили, что украинцы будут с электричеством на Рождество. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Коваленко.

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По его словам, украинцы должны быть сегодня с электричеством.

Он отметил, что иногда свет могут отключать, но энергии сегодня "будет достаточно".

22 декабря в Укрэнерго отчитались, что к энергосистеме подключили энергоблок АЭС. Самая сложная ситуация была в Киеве.

22 декабря Киевская ОВА потребовала от ДТЭК и Укрэнерго навести порядок с графиками подачи света.

22 декабря регулятор повысил тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей.

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Дмитро Гриниченко

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