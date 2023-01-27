В Запорожье во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов

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Корреспонденты Суспильного сообщают о звуках взрывов в Запорожской области. В городе и области объявлена воздушная тревога.

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ДОПОЛНЕНО В 20:56. Издание сообщило о повторных звуках взрывов в городе. Местные власти пока молчат.

ДОПОЛНЕНО В 21:01. Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что "враг атакует город". "Вероятны повторные обстрелы", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 21:13. Также корреспонденты Суспильного сообщают о взрывах в Херсоне.

ДОПОВНЕНО О 21:30. У Запорізькій та Херсонській областях оголосили відбій повітряної тривоги.

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Вадим Ребрина

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