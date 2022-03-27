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В Запорожской области бойцы теробороны освободили от оккупантов два села – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 02:41
В Запорожской области бойцы теробороны освободили от оккупантов два села – ОВА - Фото
Трофеи бойцов теробороны (Фото: Запорожская ОВА)

26 марта Запорожской области бойцы территориальной обороны освободили от российских оккупантов два села. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Успешную наступательную операцию провели Мелитопольский батальон теробороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края, говорится в сообщении.

Российских оккупантов выгнали из сел Полтавка и Малиновка, которые расположены к востоку от города Гуляйполе.

По информации Запорожской отдельной бригады теробороны, бойцы обезвредили более 80 оккупантов, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения армии РФ.

Наталия Медведева
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тероборона война запорожская область Гуляйполе
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