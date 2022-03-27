В Запорожской области бойцы теробороны освободили от оккупантов два села – ОВА
27.03.2022, 02:41
Трофеи бойцов теробороны (Фото: Запорожская ОВА)
26 марта Запорожской области бойцы территориальной обороны освободили от российских оккупантов два села. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
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Успешную наступательную операцию провели Мелитопольский батальон теробороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края, говорится в сообщении.
Российских оккупантов выгнали из сел Полтавка и Малиновка, которые расположены к востоку от города Гуляйполе.
По информации Запорожской отдельной бригады теробороны, бойцы обезвредили более 80 оккупантов, несколько единиц бронетехники, захватили документы и оружие мотострелкового подразделения армии РФ.
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