Вакарчук назвал трех первых доноров Голоса

Фото: goloszmin.org

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Лидер партии Голос Святослав Вакарчук назвал трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии. Об этом сообщает пресс-служба Голоса.

В числе первых партию поддержали инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса; региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук и экс-президент Киевстара Петр Чернышов.

При этом в пресс-службе отметили, что первый взнос партия получила от самого Вакарчука.

"Согласно политике фандрейзинга, Голос принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить нашим ценностям", - сказано в сообщении.

Чернышов в Facebook сообщил, что дал Голосу 500 тыс грн. Фурса написал в комментариях, что пожертвовал "не больше 1,5 млн".

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