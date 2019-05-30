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30.05.2019, 16:29

Вакарчук о концертах: Только в свободное от Рады время

Вакарчук о концертах: Только в свободное от Рады время - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вакарчук намерен сфокусироваться на политике и работе в Верховной Раде, но "от вдохновения" на концертах полностью не откажется

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что большую часть времени отдаст политической деятельности в Верховной Раде. Музыкой планирует заниматься только в свободное от работы время - "для вдохновения". Об это он заявил в интервью LIGA.netПолную версию разговора читайте здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было".

"Я остаюсь музыкантом в душе. Но я понимаю, что парламент - это ответственная работа, которая будет забирать у меня большую часть времени. И это то, на чем я буду сфокусирован. А музыка, надеюсь, останется со мной, когда я буду в состоянии давать концерты (у Вакарчука запланирован концерт на День Независимости, а в сентябре - концерт в Минске на стадионе, - ред)", - сказал Вакарчук.

Также он добавил, что партийцы Голоса и он лично, готовы идти в исполнительную власть. Но первоочередной задачей Вакарчук видит для себя партийное строительство: "Моя миссия на этом этапе - объединять, вдохновлять людей и продолжать это делать как рядовой депутат. Я буду добросовестно выполнять функции, в том числе в комитетах Рады".

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли он совмещать деятельность музыканта и политика, лидер Голоса ответил: "В Верховной Раде законодательство и рабочий график позволяют заниматься творческой деятельностью, когда ты можешь посвятить день-два или вечер таким вещам". К этому он добавил, если пойдет в исполнительную власть, то времени для профессионального занятия музыкой не останется.

Полную версию разговора читайте здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было".

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Теги: Святослав Вакарчук, океан эльзы
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