Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.10.2018, 06:53

Вакарчук пообещал послам G7 пойти на президентские выборы

Вакарчук пообещал послам G7 пойти на президентские выборы - Фото
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Лидер Океан Эльзы Святослав Вакарчук огласит о формате своего участия в выборах в конце года

Реклама
Реклама

По данным источников LIGA.net, Святослав Вакарчук решил баллотироваться на президентских выборах, дату держат в секрете. Об этом сообщается в статье: Концерт состоится. Как и с кем Вакарчук пойдет на выборы.

В сентябре состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где музыкант якобы пообещал дипломатам пойти на выборы.

Эту информацию подтвердили несколько знакомых с музыкантом нардепов и один источник вне парламента. Публично подтверждать эту информацию отказались все собеседники LIGA.net.

"Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - предрекает знакомый с ним политик. В пресс-службе музыканта не подтверждают информацию о выдвижении музыканта, называя любую информацию "слухами".

Если раньше Святослав Вакарчук отрицал участие в выборах, то теперь говорит, что ему все равно, на какой должности менять страну.

По последним соцопросам КМИС, у Вакарчука 8% президентского рейтинга от числа избирателей, которые пойдут голосовать. Несистемные политики могут в корне изменить сценарий избирательной кампании, в случае участия в выборах.

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: президентские выборы, Святослав Вакарчук, избирательная кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
На выборах президента Аргентины побеждает кандидат от оппозиции
Мир На выборах президента Аргентины побеждает кандидат от оппозиции
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 