Вакарчук пообещал послам G7 пойти на президентские выборы

Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

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Лидер Океан Эльзы Святослав Вакарчук огласит о формате своего участия в выборах в конце года

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По данным источников LIGA.net, Святослав Вакарчук решил баллотироваться на президентских выборах, дату держат в секрете. Об этом сообщается в статье: Концерт состоится. Как и с кем Вакарчук пойдет на выборы.

В сентябре состоялась закрытая встреча с послами Большой семерки и Евросоюза, где музыкант якобы пообещал дипломатам пойти на выборы.

Эту информацию подтвердили несколько знакомых с музыкантом нардепов и один источник вне парламента. Публично подтверждать эту информацию отказались все собеседники LIGA.net.



"Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - предрекает знакомый с ним политик. В пресс-службе музыканта не подтверждают информацию о выдвижении музыканта, называя любую информацию "слухами".



Если раньше Святослав Вакарчук отрицал участие в выборах, то теперь говорит, что ему все равно, на какой должности менять страну.

По последним соцопросам КМИС, у Вакарчука 8% президентского рейтинга от числа избирателей, которые пойдут голосовать. Несистемные политики могут в корне изменить сценарий избирательной кампании, в случае участия в выборах.