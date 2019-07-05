Вакарчук рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина должна стать страной "с равными правилами игры для всех", тогда ей будет проще вернуть контроль над Донбассом и Крымом. Об этом сказал лидер партии Голос Святослав Вакарчук в интервью Радио Свобода.

"Я уже много раз говорил, что я сторонник того, что Украина будет примером, как может существовать действительно независимое государство с равными правилами игры для всех. Поверьте, тогда нам будет проще вернуть и Крым, и Донбасс", - сказал Вакарчук.

Также он считает, что Украина должна усиливать армию. "Возвращать военным способом Крым или Донбасс — это одно, а не давать врагу ступить лишнего метра территории — это совсем другое", — считает лидер Голоса.

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков ранее заявил, что говорить о том, что войну в Донбассе можно закончить завтра, было бы ложью, а среди первых шагов по освобождению оккупированной территории должно быть ментальное возвращение людей, которые там живут.