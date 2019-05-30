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30.05.2019, 16:15

Вакарчук рассказал, кто платит за партию Голос: видео

Вакарчук рассказал, кто платит за партию Голос: видео - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Святослав Вакарчук оценивает будущие затраты на избирательную кампанию партии Голос в 70-80 млн грн

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в интервью LIGA.net заявил, что пока что сам финансирует партию и уже потратил более 2 млн грн. Но спонсоры уже есть - их назовут в ближайшее время. Полную версию разговора читайте здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было".

По словам лидера партии Голос, политсила декларирует несколько принципов в отборе спонсоров. Главный - не брать деньги у олигархов. "Кого можно назвать олигархами - думайте сами. Речь идет о ТОП-10 богатейших людей Украины. Самое главное, это те люди, которые контролируют СМИ. Вы понимаете, кого я имею в виду", - сказал он.

Кроме того, Вакарчук подчеркнул, что Голос не будет брать деньги у кого-то одного. И добавил, что к финансированию партии присоединились около 10 состоятельных людей. "В ближайшее время расскажем о некоторых из них. Я считаю, что партия Голос должна показывать другим пример. Пока, на сегодняшний день, вы будете удивлены, но я лично тоже финансирую партию", - сообщил Вакарчук.  

"Молодой партии надо гораздо меньше денег, чем другим", - говорит политик и добавляет, что на эти выборы понадобится "примерно 70-80 млн грн". "Эти деньги будут подъемными для нас и наших друзей. Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт 360 на ВДНХ потрачу на финансирование партии - и это будут достаточно большие средства - больше 2 млн грн", - рассказал Вакарчук.

Полную версию разговора читайте здесь: Святослав Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было".

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Теги: голос, Святослав Вакарчук
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