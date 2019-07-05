Вакарчук рассказал о последней встрече с Пинчуком

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что в последний раз виделся с бизнесменом Виктором Пинчуком в мае во время заседания наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Об этом он сказал в интервью Радио Cвобода.

"Мы оба - члены наблюдательного совета музея Холокоста "Бабий Яр". Мы хотим в Киеве сделать большой исторический мемориал и музей Холокоста. Мы встречались - это было в мае. Говорили только в рамках этого. Мы говорили приватно, может, минуту. Ну, и в рамках еще нескольких человек. Плюс я провел два часа за круглым столом. Мы говорили о том, какой должна быть следующая наша стратегия", - сказал Вакарчук.

Вакарчук подчеркнул, что не советовался с Пинчуком идти ли ему в политику. "Я не говорю ни с одним олигархом о том, идти мне в политику или нет. Меня, при всем уважении, интересует мнение обычных людей. Больше всего я советовался со своей совестью, со своей семьей, со многими людьми, которые для меня являются моральными авторитетами. Идти в политику - это совет не профессиональный, это больше совет эмоциональный или нравственный", - сказал Вакарчук.

25 июня 2019 года Вакарчук заявил, что не имеет никакого отношения ни к Пинчуку, ни к российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

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