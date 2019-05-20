Вакарчук сказал, что не возьмет в партию действующих депутатов

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер рок-группы "Океан Эльзы" и партии Голос Святослав Вакарчук не возьмет на парламентские выборы народных депутатов нынешнего созыва. Об этом он сказал в эфире ТСН. Тиждень.

Вакарчук заявил, что стремится включить в свою партию людей, которые будут предлагать "новые кардинальные решения".

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"Наш список, и я буду это предлагать, партия должна полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов. Это очень важно, чтобы люди понимали, что мы предлагаем новые кардинальные решения, которые другие еще никогда не предлагали", - сказал Вакарчук.

Артист не ответил на вопрос, планирует ли он сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, пожелав ему успеха.

В той жепередаче он сказал, что взаимотношения его партии с Зеленским будут зависеть от его политики.

15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать со своей партией Голос в выборах в парламент и изменить таким образом старую политику.

16 мая сообщалось, что лидер группы "Океан Эльзы" не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть".