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25.06.2019, 17:11

Вакарчук сказал, сколько потратят на предвыборную кампанию Голоса

Вакарчук сказал, сколько потратят на предвыборную кампанию Голоса - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии подчеркнул, что все пожертвования являются "белыми"

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук рассказал, сколько будет стоить парламентская предвыборная кампания его политсилы. Об этом он заявил журналистам после акции "Изменим Раду - изменим Украину", сообщает Укринформ.

"Наша избирательная кампания будет стоить немного больше, чем мы планировали, но около 80 плюс, пусть, до 100 млн грн. Все эти деньги мы получаем от представителей крупного неолигархического или среднего бизнеса", - сказал Вакарчук.

По его словам, все пожертвования являются "белыми", большинство - публичными.

"Вы увидите их на сайте, в наших официальных сообщениях. Еженедельно мы открываем все больше и больше людей, которые готовы нас поддержать. Я сам лично передал первые 1,5 млн грн в нашу кампанию", - отметил Вакарчук.

Он подчеркнул, что партия не получает деньги от олигархов, поскольку это "противоречит моральным принципам".

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Ранее Вакарчук заявил, что не имеет никакого отношения ни к бизнесмену Виктору Пинчуку, ни к российскому бизнесмену Михаилу Фридману

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Теги: Вакарчук Святослав, виктор пинчук, голос, михаил фридман, предвыборная кампания
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