ВАКС постановил арестовать экс-первого вице-премьера Арбузова

Сергей Арбузов

Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВАКС.

Первым вице-премьер-министром с 24 декабря 2012-го по 28 января 2014 года был Сергей Арбузов.

Отмечается, что поскольку подозреваемый объявлен в международный розыск, после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного судопроизводства следственный судья с участием подозреваемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую (требование ч. 6 ст. 193 УПК).

Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации. Это, по данным ГПУ, привело к растрате активов НБУ на сумму 220 млн грн.

В марте 2014 года Арбузов сбежал в Россию. Весной 2016-го заявил, что "готов вернуться в Украину и возглавить правительство".

В январе 2018 года ГПУ объявила в розыск Арбузова и экс-премьера Азарова. В июне того же года Евросуд снял часть санкций ЕС против бывшего главы НБУ.

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