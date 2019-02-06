Ведущее СМИ Франции показало карту Украины без Крыма

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина направила обращение к руководству ведущего французского информационного гентства AFP (Agence France-Presse) по поводу публикации карты Украины без учате оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции.

"Некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым", - сказано в сообщении.

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Обращение связано с публикацией 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением украинского полуострова.

Посольство призывает руководство агентства принять меры для исправления ситуации и не повторять подобного в будущем.

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