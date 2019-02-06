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06.02.2019, 17:53

Ведущее СМИ Франции показало карту Украины без Крыма

Ведущее СМИ Франции показало карту Украины без Крыма - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинские дипломаты обратились к руководству информагентства с призывом исправить ошибку

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Украина направила обращение к руководству ведущего французского информационного гентства AFP (Agence France-Presse) по поводу публикации карты Украины без учате оккупированного Россией Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции.

"Некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым", - сказано в сообщении.

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Обращение связано с публикацией 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением украинского полуострова.

Посольство призывает руководство агентства принять меры для исправления ситуации и не повторять подобного в будущем.

Смотрите также: Телеканал СТБ показал в эфире карту Украины без Крыма

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Теги: Россия, посольство, Крым, протест, франция, оккупация, AFP
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