Венедиктова вошла в группу прокуроров в деле о возможной коррупции в футболе

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав группы прокуроров в деле о возможной коррупции в футболе. Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.

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"Следующее уголовное производство, в котором я хочу разобраться и взять под контроль ход следственных действий – дело о возможных преступлениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины", – написала Венедиктова.

Она отметила, что в свое время дело было очень громким, но затем по непонятным причинам застыло.

По словам генпрокурора, она провела совещание совместно с детективами НАБУ и коллегами из САП, и по его итогам приняла решение войти в группу прокуроров.

"Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата", – написала Венедиктова.

22 мая 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о полицейской спецоперации по прекращению деятельности преступных групп, которые организовали систему договорных футбольных матчей. По его словам, было задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. В список подозреваемых попали 35 футбольных клубов.

26 июня 2018-го сообщалось о второй волне обысков по делу договорных матчей, которая охватила 11 областей.

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Наталия Медведева

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