Верещук просит демилитаризовать ЧАЭС, напомнив о Белгороде: Самодетонация, типично для РФ

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук вновь призвала Совбез ООН принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС из-за угрозы самодетонации боеприпасов, что произошло вчера в российском Белгороде. Об этом она сказала на брифинге 30 марта.

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"Вчера на складе Вооруженных сил РФ в российском Белгороде произошла самовольная детонация боеприпасов. Это пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных боеприпасов времен Второй мировой войны", – заявила Верещук.

Министр напомнила, что вчера украинский Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный состав которых Россия обустроила возле ЧАЭС.

"Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны. В контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев", – заявила глава Минреинтеграции.

Она отметила, что Украина требует от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введения туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы в результате действий российских оккупационных войск.

По данным Генштаба, ежедневно оккупанты перевозят из базы в Наровлянском районе Гомельской области десятки тонн снарядов. Их путь лежит через Припять, в нескольких сотнях метрах от АЭС, а хранятся боеприпасы в Чернобыле.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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