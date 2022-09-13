Верещук: Учителя из РФ, которые преподают на оккупированных территориях, будут наказаны
Российские учителя, которые незаконно приехали на временно оккупированные территории Украины, чтобы обучать украинских детей по российским программам, будут наказаны, если немедленно не покинут Украину. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба министерства.
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Она отметила, что логичным продолжением освобождения временно оккупированных территорий Украины является задержание коллаборантов и граждан России.
В Харьковской области на днях задержали учителей из России, которые преподавали в украинских школах по российской образовательной программе. "Отступая, российские войска просто бросили их – типичное поведение захватчиков и их приспешников", – говорится в сообщении.
Верещук отметила, что в Украинк сейчас находятся российские граждане, незаконно приехавшие на временно оккупированные территории и проводившие там незаконную деятельность.
"Мы много раз предупреждали, что это преступление, однако они не прислушались. Они не граждане Украины, чтобы судить их за коллаборационизм. Нарушение Женевских конвенций, в частности, обучение детей на оккупированных территориях в привычных им культурных традициях и на их языке, – это нарушение законов войны, за что предусмотрена отдельная ответственность. Уверяю: российские граждане точно будут наказаны, если они не покинут нашу территорию немедленно", – заявила Верещук.
Она отметила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не являются комбатантами.
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