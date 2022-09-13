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Верещук: Учителя из РФ, которые преподают на оккупированных территориях, будут наказаны

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 21:50
Верещук: Учителя из РФ, которые преподают на оккупированных территориях, будут наказаны - Фото
Ирина Верещук (фото - facebook.com/vereshchuk.ukraine)

Российские учителя, которые незаконно приехали на временно оккупированные территории Украины, чтобы обучать украинских детей по российским программам, будут наказаны, если немедленно не покинут Украину. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает пресс-служба министерства.

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Она отметила, что логичным продолжением освобождения временно оккупированных территорий Украины является задержание коллаборантов и граждан России.

В Харьковской области на днях задержали учителей из России, которые преподавали в украинских школах по российской образовательной программе. "Отступая, российские войска просто бросили их – типичное поведение захватчиков и их приспешников", – говорится в сообщении.

Верещук отметила, что в Украинк сейчас находятся российские граждане, незаконно приехавшие на временно оккупированные территории и проводившие там незаконную деятельность.

"Мы много раз предупреждали, что это преступление, однако они не прислушались. Они не граждане Украины, чтобы судить их за коллаборационизм. Нарушение Женевских конвенций, в частности, обучение детей на оккупированных территориях в привычных им культурных традициях и на их языке, – это нарушение законов войны, за что предусмотрена отдельная ответственность. Уверяю: российские граждане точно будут наказаны, если они не покинут нашу территорию немедленно", – заявила Верещук.

Она отметила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не являются комбатантами.

Читайте также: Российские учителя в Украине тоже преступники. Но они уничтожают не физически, а духовно

Вадим Ребрина
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Россия образование учитель ирина верещук
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